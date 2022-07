Dag van de Dilbekenaar, groots volksfeest op het patattenveld

Het grootse volksfeest is terug. De Dag van de Dilbekenaar! Het is ondertussen een ware traditie geworden om met z’n allen samen te genieten van Dilbeekse producten op het grootste terras van Dilbeek om te keuvelen met buurtgenoten en misschien wel wat nieuwe inwoners te ontmoeten. Dit jaar is het thema ‘Dilbeek in beweging’ omdat Dilbeek een sportieve gemeente is, maar ook om te vieren dat de gemeente de afgelopen jaren niet stil heeft gezeten. Er zal heel wat animatie zijn. De kleinsten kunnen racen op het hindernissenparcours of ritjes maken op de Eenhoorn en daarnaast zullen er demonstraties plaatsvinden van verschillende dansgroepen en een optreden van Japanse drums. Het volksfeest gaat door op 24 september vanaf 14 uur op het pattatenveld. Vanaf 15 uur trakteert Dilbeek iedere aanwezige op een drankje, dus kom zeker op tijd langs, want op is op!