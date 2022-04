Concertband Pede viert 150ste verjaardag met nieuwe dirigent: “Met een nieuwe adem ons feestjaar ingaan”

De concertband Pede is een harmonieorkest bestaande uit houten en koperen blaasinstrumenten, aangevuld met slagwerk. De concertband bestaat uit 45 gemotiveerde amateurmuzikanten van alle leeftijden uit Sint-Anna-Pede en omstreken. Van pop- en filmmuziek tot rock en klassieke werken: elke muzikant vindt een stuk naar z'n smaak. Het symfonisch orkest stond 12 jaar lang onder leiding van Jérôme Hoppe, maar die heeft beslist om andere wegen in te slaan en zich te concentreren op het zelf spelen en produceren van muziek. “Een lastige beslissing voor hemzelf en een pijnlijke voor het orkest”, klinkt het. “Na een oproep via de Vlaamse amateurmuziekorganisatie Vlamo en de Vlaamse Dirigentenvereniging, boden zich vier dirigenten aan.”

De concertband voelde met alle vier een match, maar uiteindelijk werd het Pieter Appelmans uit Roosdaal, die ook al dirigent is bij de Koninklijke Fanfare De Eendracht in Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek. Appelmans zal niet enkel de concertband dirigeren, maar ook het ‘instap-orkest’, de samenspelklas van het muziekatelier Da Capo, de eigen muziekopleiding van de concertband.

Feestjaar

De Concertband Pede kan hierdoor met een nieuwe adem z’n feestjaar 2023 ingaan. Want dan is het 150 jaar geleden dat enkele leden van het kerkkoor van Sint-Gertrudis-Pede de drang voelden om het ook eens op instrumenten te proberen. “Onder de afkeurende blik van de pastoor, die vreesde voor wat muziek met de zeden zou doen”, klinkt het bij het orkest. “Maar ook onder de goedkeurende blik van de plaatselijke brouwer, die het wel zag zitten om met een eigen fanfare de brouwer van het naburige Schepdaal te overstijgen. De fanfare bloeide, werd na vijftig jaar ‘koninklijk’, evolueerde door naar een harmonie en tenslotte naar een concertband.”

Vandaag treedt de groep op in zalen, kerken en begeleidt ze geregeld populaire zangers van Belle Perez en Guido Belcanto tot Willy Sommers. Op zondag 22 mei staat ze samen met Udo in Cultuurcentrum Westrand in Dilbeek. Dat wordt meteen het afscheidsconcert van Jerôme Hoppe met Pieter Appelmans in een gastrol als trompettist. Zoals het er nu naar uitziet, staat Appelmans de eerste keer als dirigent met zijn rug naar iedereen toe op Schepdaal Feest.