Column Ad Pertijs: Remco is geen gewone koereur, eerder een voetballer

Kerktoren restaure­ren of niet: pastoor, handelaars en initiatief­neem­ster petitie geven hun mening

Duidelijk dat de meningen over de toekomst van de kerktoren van de Sint-Martinuskerk verdeeld blijven in Asse. Dat blijkt ook uit onze oproep van afgelopen week. Net geen 10 procent van de deelnemers lijkt voorstander van een restauratie. Ook op sociale media zijn de tegenstanders oververtegenwoordigd. Mireille Jacobs van De Kerkuil, Steven Dillen van Den Bloeyenden, inwoonster Nicole en de initiatiefneemster van een petitie laten zich uit over de kwestie. “Mijn voorkeur doet er weinig toe, maar ik wil geen douche krijgen aan mijn altaar”, zegt de pastoor.