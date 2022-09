CodeFever VZW start lessenreeks programmeren op in Groot-Bijgaarden.

Ternat Eric’s Gamba’s opent de deuren tijdens Dag van de Landbouw

Op zondag 18 september is het Dag van de Landbouw. In heel Vlaanderen zetten landbouwers de deuren van hun bedrijf open voor een kijkje achter de schermen. In Ternat kan je langsgaan bij Eric De Muylder. Eric’s Gamba’s is een gambakwekerij die zich focust op een ecologische manier van kweken.

14 september