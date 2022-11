Chiro Windekind zet na 77 jaar punt achter werking door dramatisch laag ledenaantal: “We sluiten de werking dit weekend al af”

Doordachte beslissing

“Er wordt dan ook al lang gepraat over een stopzetting”, laat groepsleider Donovan Heylens weten. “Maar echt concreet is het nooit geworden. Na het laatste zomerkamp hebben we een openhartig gesprek gevoerd in de leidingsploeg en met de gemeente. Daaruit kwam een duidelijk doel voor de toekomst van Chiro Windekind.”

Op de laatste algemene vergadering werd dan ook het besluit genomen om de werking stop te zetten. Voor de huidige leden wordt er bekeken of ze bij een vereniging in de buurt kunnen aansluiten. “Hoe jammer we de beslissing ook vinden, we begrijpen de leidingsploeg”, aldus schepen van Vrije Tijd Anneleen Van den Houte (N-VA). “We willen hun en alle voorgaande ploegen bedanken voor hun wekelijkse inzet en engagement. Het einde van de Chiro betekent niet dat kinderen en jongeren in Groot-Bijgaarden aan hun lot worden overgelaten. Zowel in het masterplan Groot-Bijgaarden als met de visie rond verblijven in de publieke ruimte werken we aan genoeg vrijetijdsbesteding en publieke ruimte voor de jeugd. Het materiaal en de infrastructuur van de Chiro kunnen we zeker ook nuttig gebruiken voor andere initiatieven.”