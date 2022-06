Chiro Schepdaal lanceert uniek bier als afsluiter van jubileumjaar: “Verwijzing naar ons dagelijks rustmoment tijdens kamp”

Lokaal gebrouwen

Het smakelijke sluitstuk dat de Chiro lanceert is niet het eerst het beste brouwsel. “Om de nodige kwaliteit te garanderen hebben we hiervoor samengewerkt met brouwer-ingenieur Klaas Vanderpoorten van Brouwerij Eylenbosch, dat andere Schepdaalse instituut”, vertelt Walckiers. “Onder eigen naam brouwde Vanderpoorten de ‘Platte Rust’ in de voorzieningen van Brouwerij Angerik in Dilbeek, waar het bier proevensklaar werd gemaakt. Het unieke karakter van de ‘Platte Rust’ wordt nog bijkomend in de verf gezet door de speelse etiketten die het bier sieren. Elk flesje is namelijk voorzien van één van de twaalf labels waarop steeds een trio van huidige leiding schittert. Niet enkel de beperkte oplage, maar dus ook het design maakt dit bier extra de moeite waard.”