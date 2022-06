Chiro Savio op zoek naar nieuwe tenten na verwoestende brand in opslagplaats

In de Dilbeekse gemeentelijke chalet langs de Withuislaan woedde dinsdagochtend een hevige brand. Liefst 18 tenten van de Chiromeisjes Savio moesten er aan geloven. Ze vertrekken van 1 tot 14 augustus net op kamp, maar tenten hebben ze nu dus niet meer. Daarom lanceert de Chiro een algemene oproep. Speciefiek zijn ze op zoek naar 18 senior tenten van 5 op 5 meter die ze de periode van hun kamp mogen gebruiken. Kan of ken je iemand die de meisjes uit de nood kan helpen? Dan kan je contact opnemen via Facebook of een mailtje sturen naar chirosavio@gmail.com. De Chiromeisjes hopen om in de loop van dinsdag of woensdag nog een crowdfundingscampagne op te starten om de tenten opnieuw aan te kopen voor hun toekomstige kampen.