Chiro Don Bosco pakt uit met ‘Fjoezjen’

Dilbeek Radio Quietas steunt Oekraïne met verzoek­plaat­jes

Op donderdag 17 maart slaan verschillende Vlaamse radio- en tv zenders de handen in elkaar om de inwoners van Oekraïne te steunen en zoveel mogelijk geld in te zamelen voor de hulporganisaties. De situatie in Oekraïne grijpt ook de bewoners van WZC Quietas in Dilbeek erg aan.

14 maart