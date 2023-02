Celstraf voor dronken chauffeur die lijkwagen in de prak rijdt

D. veroorzaakte op 27 februari in Dilbeek een ongeval met het voertuig en bleek duidelijk dronken. Op het moment van het ongeval nam de politie contact op met één van de zaakvoerder die doodleuk verklaarde dat hij garant stond voor de chauffeur en dat er helemaal geen probleem was volgens hen. Alleen moest D. op dat moment een rijverbod uitzitten en had hij toen al een ellenlang strafblad. De uitvaartonderneming werd mee gedagvaard omdat het een wagen had uitgeleend aan iemand zonder geldig rijbewijs. “Het was een vennoot die intussen vertrokken is die dat telefoontje aannam”, aldus de advocaat van het bedrijf. “Er waren heel wat problemen op dat moment maar intussen is alles uitgeklaard. De beklaagde was een onderaannemer. Wij gingen er ter goeder trouw van uit dat hij een rijbewijs had. Wisten wij veel dat hij tot 2028 een rijverbod had.”