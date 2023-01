CC Westrand en bibliotheek organiseren Poirotspel in escaperoomstijl

De deelnemers bestonden zowel uit families als vriendenkringen. Het spel was dan ook gericht op alle generaties. In totaal bezochten de deelnemers 5 ruimtes, van de loge die ingericht werd als rouwruimte, naar het hoogste lokaal op de vierde verdieping die een woonkamer voorstelde, de keuken, een mortuarium, een schildersatelier en uiteindelijk de ontknoping. In elke ruimte waren tips te vinden, werd een filmpje afgespeeld of een stukje toneel opgevoerd door verschillende personages. Een groep van vrijwilligers figureerden als autopsiedokter, Mister Hastings, Miss Lemon of een personage uit het verhaal. De groep die het snelste alle ruimtes kon ontcijferen en uiteindelijk de moordenaar wist te ontmaskeren, ging aan de haal met de hoofdprijs.