Café Combinne verhuist binnenkort naar site Breugheldal en zoekt nieuwe gastvrouw of -heer

Brussels gerecht verspreidt opsporings­be­richt voor moord in Sint-Pie­ters-Wolu­we

Het Brusselse gerecht heeft een opsporingsbericht verspreid voor de moord op de 38-jarige D.K., vorige week woensdag in Sint-Pieters-Woluwe. De politie is op zoek naar mensen die het slachtoffer hebben gekend en informatie hebben over mogelijke verdachten.