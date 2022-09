Britse oplichter die twee Franse agenten aanreed aangehouden in ons land

De politie was vorige week donderdag naar het huis van de 51-jarige Britse man en zijn partner in Vidaillat, in het centrum van Frankrijk, getrokken voor een controle rond hondenfokkerij. In eerste instantie trof ze enkel zijn partner aan, maar even later arriveerde de Brit met zijn wagen. Toen de agenten hem om zijn papieren vroegen, gaf hij gas en reed hij twee agenten omver. Beide agenten kwamen daarbij op de motorkap terecht, een van hen liep verschillende breuken in het gezicht op.