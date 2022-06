Brand in bergruimte van Dilbeekse Chiro werd aangestoken

In de opslagplaats in de Withuislaan had de Dilbeekse meisjeschiro Savio negentien eigen tenten gestockeerd. Alle tenten gingen in de vlammen op. De schade loopt op tot zowat 80.000 euro. De brand vond plaats in een houten chalet, een opslagplaats van de gemeente Dilbeek. Hoe de brand is kunnen ontstaan, is nog niet duidelijk. “Volgens de brandweer was het vuur buiten gestart en aangestoken”, zegt Carol Vercarre, woordvoerster van het parket Halle-Vilvoorde. “Omdat de vaststellingen duidelijk genoeg waren, is er geen deskundige meer aangesteld. Er zijn geen camerabeelden en geen getuigen, dus voorlopig geen spoor naar de daders.”