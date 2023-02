Boze rechter geeft dronken chauffeur die ‘pampercursusje’ vraagt raad: “Ga eens kijken naar de kindergrafjes in Walfergem”

Dilbeek Dronken man knalt op flitswagen van politie… en pleegt vluchtmis­drijf

K. was dronken toen op 3 april 2021 door Dilbeek reed. Hij verloor de controle over het stuur en knalde met zijn wagen uitgerekend op een flitsvoertuig van de politiezone Dilbeek. De man nam nadien opnieuw een verkeerde beslissing en vluchtte weg. De politie had geen moeite om de aanrijder terug te vinden want zijn nummerplaat was vast blijven hangen aan de trekhaak van hun eigen wagen. Hij bleek nadien 2,5 promille alcohol in het bloed te hebben. De man zelf, die van Roemeense afkomst is, probeerde in de politierechtbank in Halle in gebrekkig Frans duidelijk te maken dat hij zelf niet wist wat hem die dag overkomen was. Omdat het al snel bleek dat hij amper iets verstond van wat de rechter hem vertelde werd besloten om de zaak uit te stellen naar half februari. De chauffeur beschikt wel nog over een blanco strafregister.

30 januari