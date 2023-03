Boomplantacties uitgevoerd in de Groenstraat en Mullebos

In het RUP Open Ruimte werd een groot gebied tussen de E40 en de Groenstraat bestemd voor bosgebied. In de herfst van vorige jaar kocht de gemeente een eerste stuk grond in deze zone met het oog op bebossing. Twee weken geleden werden in samenwerking met De Bûûmplanters 410 planten en bomen aangeplant op een perceel van ruim 1.000m². Maar ook in het zuiden van de gemeente werden nog massaal bomen aangeplant. In het nieuwe Mullebos zijn liefst 2.246 bomen aangeplant op 3.151m², zowel in bosverband als solitaire aanplant. Dit gebeurde in samenwerking met Kiemkracht en de leerlingen van het vierde leerjaar van basisschool ’t Keperke. De school ’t Keperke was al van aanvang actief betrokken bij het participatietraject van Mullebos: de leerlingen gingen brainstormen en er werd samengezeten met de directie en het oudercomité.