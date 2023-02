Binnenkort opnieuw vogelbeurs Pestvogel Westrand in Saviocentrum

Hoe de nieuwe metrolijn 3 Brussel verdeelt: “Aller­groot­ste struikel­blok is de lege Brusselse kassa”

Brussel van noord naar zuid doorkruisen in 20 minuten, van Evere naar Vorst. Dat is de ronkende belofte van de nieuwe metrolijn 3, die de Brusselaars moet verbinden. Maar grondverzakkingen, vertragingen en sterk oplopende kosten dreigen het feestje te vergallen. “Het point of no return ligt al achter ons.”