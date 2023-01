Binnenkort maaldemonstraties en Molencafé in de Pedemolen

DilbeekOp zondagnamiddag opent de Pedemolen in Sint-Gertrudis-Pede geregeld de deuren voor het publiek. Ga gerust een kijkje nemen in de molen en geniet van een streekbiertje of een koffie in het Molencafé, geserveerd door een lokale vereniging.

De Pedemolen is één van de weinige nog werkende watermolens van het Pajottenland. De Watermolen van Pede kent een rijke geschiedenis. Volgens sommige bronnen staat de molen afgebeeld op de meer dan 400 jaar oude Bruegel-schilderijen. Tijdens je bezoek kan je de molenaars aan het werk zien en leiden ze je met plezier rond in de molen. In het woonhuis wordt tijdens deze maaldemonstraties ook het Molencafé georganiseerd door een lokale vereniging. De eerstvolgende maaldemonstraties en Molencafé zijn op zondag 12 februari en zondag 12 maart, telkens van 14 tot 17 uur. De leiding van Chiro Don Bosco en Vos Pajottenland staan dan achter de bar.

Geïnteresseerde verenigingen die ook graag het Molencafé willen organiseren, kunnen dat laten weten via kennis@dilbeek.be. De gemeente stelt deze erfgoedsite gratis ter beschikking aan lokale verenigingen. De winst op de verkochte dranken is helemaal voor hen. Achter de molen vind je bovendien een prachtig stukje natuur, een oase van rust en stilte, dat volledig ecologisch wordt beheerd. Het molendomein behoort zonder twijfel tot één van de mooiste picknickplekjes van het Pajottenland. De Pedemolen is tevens een ideaal vertrek- of rustpuntpunt voor wandelingen en fietstochten.

Vanaf april kan je ook in Huisje Mostinckx in Sint-Martens-Bodegem terecht voor het Hopcafé en een gratis rondleiding in het lemen huisje.

