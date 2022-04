Bibliotheek Groot-Bijgaarden verhuist dit jaar nog naar Welzijnscampus Nieuwenbos

Momenteel is de bibliotheek van Groot-Bijgaarden gehuisvest in het Collegium-gebouw in de Brusselstraat. “Een vrijgekomen lokaal in de Welzijnscampus bood echter een ongeziene opportuniteit” vertelt Walter Zelderloo (Open VLD), schepen van Welzijn. “De integratie van de filiaalwerking in de campus biedt verschillende kansen waarbij stromen Welzijn en Vrije tijd elkaar kunnen versterken in gemeenschappelijke doelstellingen. De aanwezigheid van het filiaal opent de deur naar het bereiken van een nieuw potentieel publiek en realiseert een laagdrempelige toegang tot kennis en informatie in de campus.”