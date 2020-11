Bewoner raakt gewond bij nachtelijke brand in Schepdaal, woning zelf is onbewoonbaar

Roosdaal Sowenda (27) van kapsalon So’Hair in Roosdaal steekt tijdens laatste openings­week­end extra tandje bij: “Sinds de persconfe­ren­tie staat de telefoon roodgloei­end”

1 november Kapperszaken moeten vanaf maandag de deuren sluiten. Net daarom is het enorm druk bij alle kappers in de streek, want het is de laatste kans om nog met een frisse coupe de lockdown in te gaan. Sowenda (27) van kapsalon So’Hair in Roosdaal heeft daarom besloten om er nog een laatste keer volop voor te gaan. “Ik deed zondag uitzonderlijk open, maar alles was op enkele minuten volboekt”, vertelt ze.