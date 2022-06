Beweegmarkt laat 55-plussers kennismaken met sportaanbod

Dilbeek Vijverfes­ti­val lanceert line-up met klepper als Admiral Freebee, High Hi en Guy Swinnen

Het Vijverfestival loste na lang wachten eindelijk -en in één keer- alle namen die op het festival zullen optreden. En daar zitten enkele kleppers bij, want zo zullen onder meer High Hi en Admiral Freebee in juli de revue passeren.

9 juni