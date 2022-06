Beweegmarkt laat 55-plussers kennis maken met sportaanbod

Dilbeek Sint-Alenakapel bestaat 150 jaar: Alenalegen­de wordt nieuw leven ingeblazen met feestpro­gram­ma

Op zaterdag 18 juni starten in Dilbeek de feestelijkheden rond het 150-jarig bestaan van de Sint-Alenakapel in de Weerstanderslaan. De kapel heeft een rijke geschiedenis en brengt zelf een legende met zich mee: de legende van Sint-Alena. Een verhaal uit de zevende eeuw over Koning Levold en zijn dochter Alena, die later heilig werd verklaard en zo ook nog steeds gezien wordt als de patrones tegen oog- en tandkwalen.

1 juni