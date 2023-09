Beleef een kleurrijk herfstspektakel in het kasteel van Groot-Bijgaarden tijdens Pumpkimania.

Kinderver­zorg­ster die peuters door crèche gooide, krijgt celstraf met uitstel: “De camerabeel­den zeggen alles”

Een 23-jarige kinderverzorgster uit Dilbeek is veroordeeld tot 6 maanden cel met uitstel voor het hardhandig aanpakken van twee peuters. Op bewakingsbeelden van de crèche is te zien hoe E.D. de kindjes brutaal omhoog trekt en van zich af gooit. Ondanks de feiten is ze ondertussen gewoon weer aan de slag in een andere crèche.