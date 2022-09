Beleef een ‘Escape Room The Game’-ervaring bij Dreamland Dilbeek

Liefst 48 Dreamland filialen nemen deel aan de nationale demodagen van Escape Room The Game. Tijdens de demodagen ervaar je hoe een Escape Room The Game-spel werkt. De demo is een Escape Room The Game-verhaal maar vereenvoudigd zodat je er binnen 15 minuten uit kunt komen. Probeer de demo gratis bij Dreamland Dilbeek op zaterdag 1 oktober van 14 uur tot 17 uur en ervaar hoe het is om aan de eettafel een Escape Room te spelen. Met het spelen van een demo maak je kans op verschillende prijzen van Escape Room The Game.