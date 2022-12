Be Burger opent nieuwe vestiging in Dilbeek

De keten is al goed vertegenwoordigd in Brussel, maar wil met de vestiging in Dilbeek nu ook de rand van Brussel veroveren. Het volledig gerenoveerde gebouw in Dilbeek deed hiervoor al dienst als restaurant BO Bistro. Het nieuwe restaurant ligt in een woonwijk en dicht bij verschillende kantoren. Met meer dan 100 zitplaatsen binnen, een oppervlakte van 250 m², een groot terras en tuin kan je Be Burger Dilbeek het hele jaar door terecht. “Dankzij de cosy sfeer, de open ruimtes en de grote ramen is het een echte must voor liefhebbers van kwaliteitsburgers in de streek”, klinkt het. “Hamburgers worden dan wel vaak geassocieerd met fastfood, toch profileren we ons als een restaurant waar het aangenaam vertoeven is. Onze kaart evolueert voortdurend naargelang de seizoenen en verlangens. Maar er zijn ook enkele vaste waarden zoals de Brussels burger met Passendalekaas of de zoete aardappelfrietjes met truffelmayonaise. Elke maand is er bovendien een nieuwe burger en een nieuw bijgerecht.”