BATO organiseerde in samenwerking met partners netwerkmoment voor ondernemers

Het netwerkmoment had als doel om ondernemers bij elkaar te brengen, kennis en ervaring te delen en dit in een aangename omgeving. Het eerste evenement vond donderdagavond plaats in De Rare Vos in Schepdaal. In totaal schreven zo’n zeventig lokale ondernemers zich in op dit event. Er vond onder meer een lezing plaats ‘Fit voor 2050: De energiezuinige woning is fossielvrij’ maar ook gastspreker Johan Van Driessche, Energiedeskundige binnen de Confederatie Bouw, mocht het woord nemen. Naar het einde van de avond toe kregen de ondernemers nog een toelichting over duurzame mobiliteit en fiscale voordelen. Na het gebeuren werd plaats geruimd voor een netwerkmoment dat gepaard ging met een hapje en drankje.