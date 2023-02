Basisschool De Vlinder ontvangt 5.000 euro voor nieuwe fietsenstalling

Lennik Voortaan kan je 24/7 boodschap­pen doen bij OKay in Lennik: “OKay Direct focust op vers, on-the-go én snelle maaltijdop­los­sin­gen”

Op de parking van de bestaande OKay-winkel in Lennik opent nu ook een OKay Direct de deuren. Het is een nieuwe winkelformule waar klanten dag en nacht hun boodschappen kunnen doen. Het is nog maar de tweede OKay Direct in België, na Gent in 2021. De ‘containerwinkel’ biedt zo’n 200 producten aan.

31 januari