Atletiekpiste Roelandsveld wordt vernieuwd: werken van 2 miljoen euro starten deze maand nog

Klimaatac­ti­vis­ten verzamelen verkleed als advocaat in tuin van De Patro

Burgeractie Klimaatzaak houdt komende zondag een actie in de tuin van De Patro in Hekelgem. Bedoeling is een groepsportret te nemen waarom de aanwezig verkleed als advocaten staan. Het is een initiatief naar aanleiding van een rechtszaak tegen de Belgische overheden om de internationale klimaatbeloftes na te komen.