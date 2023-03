Art Hugo en Valentino gaan samenwerking aan met verkoop van unieke paashaasjes: “Je kan zelfs een paashaas van 65 centimeter winnen”

Dader van dodelijke schietpar­tij spoorloos: “Verschil­len­de schoten gelost”

De politie werd woensdagavond opgeroepen voor een persoon die bewusteloos werd aangetroffen in zijn wagen in Sint-Pieters-Woluwe. Volgens verschillende getuigen werden er schoten gelost. Het parket van Brussel vorderde een onderzoeksrechter voor moord. Van een verdachte - of het er een of meerdere zijn is niet duidelijk - is nog geen spoor.