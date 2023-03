Anderhalve maand hinder door werken op Ninoofsesteenweg: kruispunt en rijstroken worden afgesloten

Heisa rond geboorde gaten in plafond gekraakt pand: “Om krakers te verjagen”, zegt Francken. “Gebouw was te onveilig”, weerlegt Close

Er is heisa ontstaan over de gaten die geboord werden in het plafond van een gekraakt pand in Brussel. Vorige week bezetten de resterende bewoners van het tentenkamp aan het Klein Kasteeltje een leegstaand gebouw op de Havenlaan. Vrijdag werd het gebouw geëvacueerd. Om nieuwe krakers te ontmoedigen, werden gaten in het plafond geboord. Maar volgens Francken werden die gaten geboord om de originele krakers te verjagen. “Niets van”, weerlegt burgemeester Philippe Close. “Het gebouw is onstabiel en er zit asbest in de muren.”