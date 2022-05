DilbeekWie op zondag 29 mei niets te doen heeft, kan een rondleiding volgen op de begraafplaats van Dilbeek. Ja, je leest het goed, en je krijgt er zelfs een kaart bij. De rondleidingen gebeuren naar aanleiding van de week van de begraafplaatsen. Het klinkt misschien luguber, maar in Dilbeek blijkt dat die bepaalde begraafplaats van bovenlokaal belang is en nog meer zou kunnen zijn. Althans dat blijkt toch uit een studie van ZENDER, de intergemeentelijke samenwerking voor cultuur en erfgoed.

Zo’n 15 jaar geleden werd door de federale overheid beslist om een eeuwigdurende concessies -een aangekochte rustplaats op begraafplaats- om te zetten naar 50-jarige concessies. Voor veel van die graftekens loopt die periode van 50 jaar nu ten einde. Als de concessies niet worden vernieuwd door de nabestaanden, dan wordt het grafteken eigendom van de gemeente Dilbeek. “Afhankelijk van de erfgoedwaarde kunnen we nadien beslissen om ofwel deze graftekens te behouden of te verwijderen”, laat bevoegd schepen Anneleen Van den Houte (N-VA) weten. “Op die manier kunnen we plaats maken voor een nieuwe invulling. Maar om die reden drong een inventarisatie, studie en waardering zich natuurlijk op. Uit die studie blijkt nu dat de begraafplaats van Dilbeek van bovenlokaal belang is. We vonden het dan ook belangrijk om de sociaalhistorische context van de begraafplaats te delen met het grote publiek.”

Volledig scherm Altijd eens een rondleiding willen volgen op een begraafplaats? In Dilbeek kan het binnenkort © Anne-Mie Havermans

Ontdek daarom tijdens de week van de begraafplaatsen op zondag 29 mei de Dilbeekse begraafplaats zoals nooit tevoren. Je kan je inschrijven voor twee rondleidingen die volledig verzorgd worden door kunsthistorica Anne-Mie Havermans en restauratiedeskundige Delphine Vandevoorde. “Enerzijds geven we uitleg over de cultuur-historische context van de begraafplaats”, laat Havermans weten. “Maar we geven ook uitleg over hoe je een grafzerk het best onderhoudt en restaureert. Geïnteresseerden kunnen de rondleidingen gratis volgen, maar inschrijven is wel verplicht via de website van Cultuurcentrum Westrand.”

Voor de bezoeker wordt er vanaf zondag 29 mei ook een kaart van de begraafplaats ter beschikking gesteld, met historische informatie over onder meer de architecten die de uitstraling van de begraafplaats bepaalden en de bijzondere perken. De binnenzijde van de folder kan beschouwd worden als een schatkaart om op zoek te gaan naar enkele graven die om één of andere reden bijzonder zijn. De folder zal gratis ter beschikking worden gesteld aan de hoofdingang van de begraafplaats in de d’Arconatistraat.

