Alle bestuurders die dodelijk ongeval op E40 filmden krijgen boete: “Obsessie met telefoon heeft mensen schaamtelozer gemaakt”

De filmende bestuurders reden in de richting van Gent, de rijrichting die steeds was opengebleven voor het verkeer. Tegen al deze bestuurders zal spoedig een proces-verbaal opgesteld worden wegens gebruik van de gsm achter het stuur (overtreding van de derde graad) en het in gevaar brengen van de andere weggebruikers, doordat ze bij het filmen geen oog meer hadden voor de rijbaan en het hen omringende verkeer (inbreuk op artikel 7.2. van de wegcode, overtreding van de eerste graad). De overtreders riskeren een onmiddellijke inning van 174 euro of een dagvaarding voor de politierechtbank, die een minimumboete van 30 euro en een verval van het recht tot sturen van minstens acht dagen kan uitspreken.

“Dit gedrag getuigt enerzijds van een totaal gebrek aan respect voor de betrokken slachtoffers, en vormt anderzijds een groot gevaar voor de verkeersveiligheid”, zegt procureur des Konings Ine Van Wymersch. Het parket tilt dus zwaar aan dergelijk laakbaar gedrag en zal hier nog “het gepaste gevolg” aan geven.

Waarom doen mensen dit?

Klinisch psycholoog Jan Derksen, als hoofddocent verbonden aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, legt uit waar dit gedrag vandaan komt. “We zijn helemaal geobsedeerd geraakt door onze telefoons. Dat heeft ons narcistischer gemaakt. Schaamtelozer. De technologie van nu heeft nog geen normen en waarden, waardoor impulsieve types niet meer nadenken voor ze iets op Facebook plaatsen. Met alle gevolgen van dien.”

Dat gedrag is niet helemaal nieuw. “De mens geniet van andermans ellende, dat is al honderden jaren zo”, aldus Derksen. “In de Middeleeuwen beschouwden de mensen een ophanging in het dorp als een dagje uit. Een dodelijk gevecht tussen gladiatoren werd vroeger door tienduizenden mensen bezocht. Geweld, narigheid en ellende trekt de mens aan. Hoe triest ook.”

“Plotse verkeersopstropping”

Intussen heeft het parket ook meer informatie gegeven over de omstandigheden van het ongeval. “Het betreft een kop-staartbotsing waarbij drie vrachtwagens en één personenwagen betrokken waren”, zegt parketwoordvoerster Sabine Lievens. “Een 34-jarige man uit Schaarbeek reed met zijn vrachtwagen in op zijn voorligger en overleefde het ongeval niet. Ook de bestuurder van de personenwagen, een 43-jarige man uit Ninove, kwam om het leven. De bestuurders van de voorste twee vrachtwagens werden ter controle afgevoerd naar het ziekenhuis en raakten lichtgewond. Beide personen legden een negatieve ademtest af. Volgens de eerste bevindingen van de verkeersdeskundige lijkt er op de plaats van het ongeval een plotse verkeersopstropping te zijn onstaan, waardoor de twee eerste vrachtwagens en de personenwagen vrij bruusk dienden te remmen. De achterste trucker merkte dit te laat op en is aan hoge snelheid ingereden op de personenwagen. Er is een wetsdokter aangesteld om een bloedstaal af te nemen van de overleden bestuurders. Er is niemand aangehouden en er werd ook nog niemand verhoord, gezien het vrijmaken van de rijbaan en het onderzoek van de deskundigen enige tijd in beslag hebben genomen.”

