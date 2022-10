Al bijna 300 laptops en andere toestellen ingezameld voor toekomstig Odisee-bos

Begin 2020 deed hogeschool Odisee een eerste inzamelactie. Met de opbrengst kon toen zo’n 283 m² bos en extra groen aangeplant worden in Dilbeek. Dat smaakte naar meer en in 2021 startte Odisee een samenwerking met Natuurpunt en Out of Use op om op 5 jaar tijd een bos van 10.000 m³ bos bij elkaar in te zamelen. “We installeerden op elke campussen inzamelplekken en bosboxen om zo veel mogelijk pc’s, laptops, servers, printers, schermen en smartphones in te zamelen”, vertelt Vicky, die vanuit de interne cel Duurzame Campussen het project coördineert binnen Odisee. “Momenteel wordt amper 1 tot 2% van de oude gsm’s en de helft van oud ICT-materiaal gerecycleerd. Tel daarbij dat Vlaanderen een bebossingsgraad van amper 11% heeft en één plus één is twee.”

Oproep buurtbewoners

Concreet levert één pc, laptop of server twee vierkante meter bosgrond op. Smartphones, gsm’s of tablets leveren dan weer per vier toestellen een vierkante meter bosgrond op. “We merken dat op dit moment vooral pc’s, schermen en laptops in de Bosboxen en ophaalpunten worden achtergelaten, maar we zijn er zeker van dat er nog veel studenten zijn die thuis een of meerdere oude smartphones of tablets hebben liggen die enkel wat stof liggen te vergaren”, aldus Vicky nog. “Ook buurtbewoners van onze campussen in Aalst, Brussel, Dilbeek, Gent, Schaarbeek en Sint-Niklaas mogen hun oude ICT-materiaal op onze campussen achterlaten. Het bespaart hen een extra ritje naar het containerpark en tegelijk is deze Week van het Bos de ideale manier om die extra rommel om te zetten in een stukje bos of natuur.”