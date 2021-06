Agent voor rechter na hardhandige arrestatie tieners: “Hij brak zelfs de vinger van een collega”

Zaklamp

Nonsens

Zelf ontkent de man vanaf dag één dat hij ongeoorloofd geweld gebruikt heeft. “Het was niet de eerste keer dat ik in een dergelijke situatie terechtkwam. Ze hadden net een wagen willen stelen en sloegen op de vlucht. Ik heb enkel noodzakelijk geweld gebruikt. Het had perfect gekund dat ze een vuurwapen of mes bij zich hadden. Ik heb nooit met een zaklamp geslagen en ook nooit mijn wapen getrokken. Geen enkel idee waarom die collega’s dat vertellen”, sprak hij tegen de rechter. Zijn advocaat schetste een heel ander verhaal dan het parket en de agent die zijn vinger had gebroken en zich burgerlijke partij had gesteld. “De bewuste collega die al die nonsens over mijn cliënt vertelt heeft zelf een verleden als gewelddadige agent. Hoe heeft hij zijn vinger gebroken? Door zelf een van de jongeren hardhandig aan te pakken. Dat is er gebeurd. Hij heeft nooit iets gezegd tegen mijn cliënt over die breuk, ook niet vlak nadat het zogezegd gebeurd was. Dat is toch vreemd? Bovendien wil ik beklemtonen dat mijn cliënt al tien jaar in dienst is. Zonder enig probleem. Ook die avond leverde hij voortreffelijk werk. Hij was betrokken bij de arrestatie van 2 van de 3 daders.” Uitspraak op 23 september.