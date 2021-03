Agent gaat door het lint bij arrestatie van minderjarigen, collega breekt vinger: “Ik wilde hem tegenhouden omdat hij zonder reden op hen sloeg”

Dilbeek Agenten van politiezo­ne Dilbeek komen dit jaar vaker met de fiets naar het werk

1 maart De medewerkers van de Politiezone Dilbeek gaan de volgende drie weken vaker met de fiets naar het werk. Ze doen mee aan De Fietstest, een campagne van de provincie Vlaams-Brabant. “Met De Fietstest willen we werknemers overtuigen om hun wagen thuis te laten en met de fiets te gaan werken”, zegt Tom Dehaene (CD&V), gedeputeerde voor Mobiliteit. “Via deze campagne willen we mee de verkeersproblematiek een halt toe roepen. Ondertussen schreven al 13 werkgevers zich in voor deelname aan De Fietstest in 2021.”