Aantal tussenkomsten voor transmigranten op snelwegparkings daalt fors

Er heeft onlangs een jaarlijks overleg rond de impact van transmigratie in de omgeving van snelwegparking in Vlaams-Brabant plaatsgevonden. Dit overleg gebeurde in aanwezigheid van de parketten, de federale en lokale politie, de Dienst Vreemdelingenzaken en het Agentschap Wegen & Verkeer. “De transmigranten begeven zich vaak naar parkings langs de snelwegen om als verstekeling in vrachtwagens de oversteek naar Groot-Brittannië te maken”, verduidelijkt Spooren. “Dit fenomeen heeft in het verleden aanzienlijke problemen opgeleverd op vlak van overlast en veiligheid. Met dit jaarlijks provinciaal overleg zochten we de afgelopen jaren met de verschillende partners naar oplossingen om deze complexe problematiek op een multidisciplinaire manier aan te pakken. De parkings sluiten was geen optie want dit zou, gezien de wettelijke rij- en rusttijden, het probleem enkel verplaatsen naar andere parkings of naar de dorpskernen. Ook omwille van economische redenen is het sluiten van een parking geen optie gezien de belangrijke vervoersfunctie van onze autosnelwegen. Daarom kozen we voor een gecombineerde aanpak die onder andere inzet op een verbeterde inrichting van de parkings met afsluiting en veiligheidscamera’s, en door samenwerking aan te gaan met privéfirma’s voor de bewaking van de dienstenzones.”

Nieuw complex

De parkings in Groot-Bijgaarden werden het afgelopen jaar stevig onder handen genomen met de afbraak van de bestaande gebouwen en het bouwen van een gloednieuw complex. Ook het terrein werd heringericht en er kwam een degelijke omheining rond de parking. Er wordt momenteel nog gewerkt aan bijkomende camerabewaking.

Alle bestaande gebouwen op de snelwegparking werden eind 2019 afgebroken om plaats te maken voor een gloednieuw complex.

“Zowel het gedetailleerde cijfermateriaal als de vaststellingen en analyses van politie en parket geven aan dat de overlast als gevolg van transmigranten op snelwegparkings in Vlaams-Brabant substantieel is verminderd”, weet Spooren. “Er werden in het afgelopen jaar beduidend minder meldingen en klachten ontvangen of vaststellingen gedaan.

Het aantal onderscheppingen van transmigranten ligt beduidend lager in 2022 met 83 tot en met september tegenover 357 in 2021 en 417 in 2020. Ook het aantal meldingen door de politie ligt exponentieel lager met 31 tot en met 20 oktober, tegenover 211 in 2021 en 313 in 2020.”

Er waren niet alleen veiligheidsproblemen in Groot-Bijgaarden. Ook het bosje naast de snelwegparking werd omgetoverd tot een stort.

“Er kan dus geconcludeerd worden dat de genomen maatregelen een positief effect hebben gehad”, zegt een tevreden gouverneur Spooren. “Tezelfdertijd beseffen we heel goed dat de problematiek van transmigratie nog steeds actueel blijft en dat onze multidisciplinaire aanpak onverminderd moet worden voortgezet. In die zin is het dan ook belangrijk dat het kabinet van Vlaams Minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) heeft bevestigd dat het raamcontract met privé bewakingsfirma’s wordt verlengd en dat een aantal al eerder besliste infrastructurele maatregelen op parkings in Vlaams-Brabant verder worden uitgevoerd.”

Met een schijnwerper wordt het bos naast de parking door een privéfirma in de gaten gehouden

Vijftien mannen zaten achter een lading vis verscholen in een vrachtwagen op de snelwegparking in Groot-Bijgaarden.

