510 kilometer straten zwerfvuilvrij gemaakt dankzij campagne ‘Op 5 minuten proper’

De zwerfvuilactie ‘Op 5 minuten proper’ liep van 26 maart tot 24 april en vormde een unieke samenwerking tussen vier gemeenten. Ze bundelden hun krachten om het zwerfvuil aan te pakken. Er werd de in totaal 40.000 gezinnen opgeroepen om 5 minuutjes tijd te nemen om zwerfvuil te gaan rapen. Van een succes mag wel gesproken worden, want er werd 510 kilometer straten zwerfvuilvrij gemaakt, en dat in totaal meer dan 2250 vrijwilligers. “Dat de zwerfvuilactie in de vier gemeenten leeft blijkt zeker uit deze bemoedigende resultaten”, vertelt Dilbeeks schepen Stijn Quaghebeur (N-VA). “In totaal werd meer dan 25% oppervlakte van elke gemeente opgeruimd door de deelnemers. Voor Dilbeek gaat het om 164 van de 300 kilometer die werd opgeruimd.”

Minder zwerfvuil

Een opvallende noot: er zijn er tientallen vrijwilligers die aangeven ook buiten deze campagneperiode regelmatig de baan op te blijven gaan om hun buurt proper te houden. “Voorbijgangers steken regelmatig hun duim op of claxonneren om de vrijwilligers aan te moedigen”, zegt Frieda Van Roy van afvalintercommunale Intradura. “Die bevestiging doet ons deugd maar zorgt niet voor minder zwerfvuil. We doen dan ook een oproep aan iedereen. Als we met z’n allen ons afval gewoon even bijhouden tot aan de vuilbak in plaats van ze achteloos op de grond te werpen, komen we al een heel eind. Op die manier zijn we solidair met onze medemens en nemen we elk onze eigen verantwoordelijkheid.”