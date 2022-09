50 jaar geleden reed de laatste ‘boerentram’ door het Pajottenland: verschillende activiteiten laten je de geschiedenis ontdekken

PajottenlandTram ‘L’ tussen Brussel en Leerbeek reed exact 50 jaar geleden - in september 1972 - voor het laatst in het Pajottenland. Het betekende het einde van de ‘boerentram’ en de opkomst van de bussen. Om dit Pajots stuk geschiedenis te herdenken, worden op 10 en 11 september verschillende activiteiten georganiseerd op de tramsite van Schepdaal en de stelplaats van Leerbeek.

De ‘boerentram’ verbond vanaf het einde van de negentiende eeuw Brussel met onder andere Leerbeek, Halle en Ninove. Landbouwers gebruikten hem om hun oogst in Brussel aan de man te brengen, vandaar dan ook de naam van de tram. In de jaren zestig verdween de ene tramlijn na de andere in de omgeving van Brussel, tot er in 1972 maar drie lijnen meer overbleven: Grimbergen, Wemmel en Leerbeek. Op 1 september 1972 was ook het verhaal van de tramlijn Brussel-Leerbeek uitverteld.

Belevingsexpo

Om die vijftigste verjaardag niet onopgemerkt voorbij te laten gaan, organiseren de vrijwilligers van de Gooikse Heemkundige Kring en de tramsite in Schepdaal, in samenwerking met META vzw, de erfgoed-vzw van De Lijn, een feestweekend op twee centrale locaties: de stelplaats van De Lijn in Leerbeek en de tramsite van Schepdaal op de Ninoofsesteenweg. In Leerbeek komt een belevingsexpo met oude foto’s, filmpjes, authentiek buurtspoorwegmateriaal en historische autobussen. In Schepdaal is er een gevarieerd programma met lezingen over de lijn Brussel-Leerbeek, een mobiel-erfgoedbeurs met aanwezigheid van tal van tram-, bus- en modelspoorverenigingen. Bovendien kan je er ook de feestelijke inhuldiging meemaken van de pas gerestaureerde tram 9102, één van de laatste Brabantse buurttrams. In Schepdaal zullen ook tentoonstellingselementen te zien zijn zoals diorama’s en bijzondere foto’s van de lijn Brussel-Leerbeek.

De verbinding tussen de twee locaties wordt gemaakt door oldtimerbussen die een deel van de tramlijn doen herleven. Om de twintig minuten vertrekt er een bus vanuit zowel Schepdaal als Leerbeek. Een heen- en terugrit maken kost 5 euro, kinderen van 12 jaar en jonger mogen gratis mee. Bij de ritten krijgen de reizigers de nodige historische info mee. De bussen zelf zijn representatief voor het materieel dat vroeger in het Pajottenland rondreed. Hét pronkstuk is een rode Belgische Brossel uit 1966, een type bus dat de trams verving.

Meer informatie over de tentoonstelling kan je vinden via de website www.tramsite-schepdaal.be. Zaterdag ben je in Schepdaal welkom van 13 tot 18 uur en op zondag van 10 tot 18 uur.

Volledig scherm De Heemkundige Kring van Gooik bracht onlangs een nieuw boek uit over ‘De laatste Pajotse Buurttram’. © Heemkundige Kring

