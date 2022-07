Zomerkermis duurt een dag langer

Rond Pasen en in de zomervakantie is het altijd kermis in Diksmuide. Met die traditie kan de stad opnieuw aanknopen. Er zullen attracties staan voor jong en iets ouder. Vandaag woensdag is de laatste dag om mee te doen aan de foorzoektocht waarmee je gratis naar de kermis kan. In de etalage van de deelnemende handelaars kan je één woord uit de rebus vinden. Breng het ingevulde formulier, dat je hier kan downloaden als de bliksem binnen en bezorg het voor donderdag 14 juli om 12 uur bij de dienst Toerisme of het onthaal in het stadhuis. De zomerkermis is telkens vanaf 15 uur open. Nu vrijdag is dat pas vanaf 18 uur en maandag al vanaf 10.30 uur omdat het dan ook wekelijkse markt is. Donderdag 21 juli vindt een avondmarkt plaats in het centrum.