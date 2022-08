Zo zet school ’t Saam de factuur voor de ouders op dieet

“We nemen drie concrete maatregelen om een evenwicht te krijgen tussen de stijgende prijzen en onbetaalde schoolfacturen”, zegt de directie bestaande uit Bart Laleman en Isabelle De Keyser. “We geven een korting van 5 procent op de schoolfactuur voor gezinnen vanaf het tweede kind dat over de campussen Cardijn en Aloysius heen bij ’t Saam is ingeschreven. Voor kansarme leerlingen hebben we via het sociaal fonds op school een extra tegemoetkoming naast die van de hogere overheid. We voeden dat fonds door onder meer een solidariteitsquiz te organiseren en via serviceclubs krijgen we ook af en toe extra budget. De derde maatregel is de Digispring van de Vlaamse overheid. Daardoor krijgen alle ouders een maandelijkse korting van 40 procent op de huur van het toestel. We hebben ervoor gekozen het budget te spreiden over vijf schooljaren dus tot en met 2025-2026.”