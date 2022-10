Zo zal het nieuwe politiekantoor eruit zien: “Modern gebouw met huiselijk interieur”

“Het wordt een modern gebouw met een onthaal en op het gelijkvloers ook de verhoorlokalen, het arrestantencomplex en de opslag”, duidt burgemeester Lies Laridon (CD&V) als voorzitster van het politiecollege. “De twee verdiepingen daarboven worden ingericht als kantoren rond een centrale ontmoetingsruimte. Er komen vier cellen en één groepscel. Buiten is er voldoende plaats voor het wagenpark. Het grote pluspunt van de investering is de centralisatie. Nu is het hoofdkantoor opgesplitst in een vestiging in de Sebastiaanslaan en de Rijkswachtstraat. In Houthulst, Koekelare en Kortemark blijft enkel de wijkafdeling.” In het nieuwe politiekantoor is ruimte voor honderd werknemers. De grote sloopwerken starten pas na de herdenkingsperiode want de begraafplaats ligt aan de overkant van de straat. De breekwerken gebeuren ter plaatse. Er wordt rekening gehouden met de twee scholen die er net naast zijn gelegen. Tegen eind dit jaar moet het oud financiëngebouw tegen de vlakte liggen. De verdere planning hangt af van de resultaten van het archeologisch onderzoek en van weerverlet. Zonder problemen mikt Laridon op eind 2024 of begin 2025 voor de realisatie van het project.