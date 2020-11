Zeventiger komt weg met voorwaardelijke celstraf van twee jaar voor acht messteken aan vrouw: rechter neemt verzachtende omstandigheden aan

Veurne “Ze stal mijn laatste centen”: rechtszaak tegen advocate (57) die 270.000 euro stal van kwetsbare personen én Belgische staat van start.

15:38 Het proces tegen een Veurnse voormalige advocate (57) die zich jarenlang verrijkte op de kap van kwetsbare mensen en de Belgische Staat - voor in totaal zo'n 270.000 euro - ging dinsdagmorgen van start. Ex-advocate Sabine W. wordt onder meer beticht van misbruik van vertrouwen, valsheid in geschrifte, afpersing en oplichting. “Zij beheerde mijn centen toen ik in collectieve schuldenregeling moest door mijn echtscheiding. In plaats van schuldeisers te betalen, schreef ze mijn luttele resterende centen over naar haar eigen rekeningen. Toen ik erachter kwam, heb ik dagenlang gehuild. Ik had écht een vertrouwensband met haar", vertelde een van de gedupeerden op de rechtbank. Er zou sprake zijn van een vijftigtal slachtoffers.