Zes Woumenaars maken zich op voor staptocht van 102 (!) kilometer: “We wandelen tussen Zilvervogels om senioren te steunen”

Brecht Debruyne, Wendy Geldof, Nathan en Manu Mackelberg, Stijn Vanhee en Anneke Vanheule zijn zich momenteel aan het voorbereiden voor een heuse uitdaging. Ze starten op 24 juni om 17.30 uur aan het woonzorgcentrum Zilvervogel in Woumen. Vervolgens wandelen ze naar de brandweer in Langemark, Zillebeke, Geluwe, het tabaksmuseum in Wervik, Zilvervogel in Rekkem, Voormezele, De Zege in Boezinge en tot slot Zilvervogel in Reninge om van daaruit terug te gaan naar het vertrekpunt. “Het zou fantastisch zijn mochten er heel wat mensen onderweg een eindje mee stappen. We hopen zaterdag 25 juni om 15.40 uur in Reninge te zijn. Het is dan nog 12 kilometer naar Woumen”, nodigt Manu uit. Hij heeft al twee ‘Kruistochten van Gauthier’ in de benen. In 2018 stapte hij met drie Woumenaars naar Wachtebeke, goed voor 84 kilometer. Het jaar erop ging het over 101 kilometer naar Kortrijk. Telkens was Music for Life het einddoel maar dit jaar ligt dat anders.