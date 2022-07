Zelfs NH90-helikopter neemt afscheid van overleden brandweerman Johnny (53): “Beertje Johnny, jij verwelkomde elke collega met jouw vrolijk gefluit aan de poort”

Alveringem/Kortrijk Opnieuw dodelijk verkeerson­ge­val in West-Vlaanderen: motorfiet­ser (47) overleden na aanrijding in Alveringem

In West-Vlaanderen is zondagavond opnieuw een dodelijk verkeersslachtoffer gevallen. Een 47-jarige man uit het Kortrijkse kwam er om het leven na een ongeval met zijn motorfiets in Hoogstade, deelgemeente van Alveringem. Met drie verkeersdoden werd het zo een zwart weekend in de kustprovincie.

27 juni