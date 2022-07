Ze stalkte al haar voormalige huisarts en bedreigde OCMW-personeel met een mes, nu zit vrouw in de cel omdat ze haar huis dreigde op te blazen

De politie besliste dan ook meteen om S.V. binnen te overmeesteren. De vrouw werd in de boeien geslagen en meegenomen voor verhoor. Ze is geen onbekende voor het gerecht en liep in het verleden al meerdere veroordelingen op. In oktober vorig jaar kreeg ze nog een jaar cel voorwaardelijk omdat ze enkele personeelsleden van het Sociaal Huis in Diksmuide had bedreigd met een mes. In het voorjaar van 2021 werd ze dan weer veroordeeld tot 12 maanden met uitstel voor de stalking van haar voormalige huisarts. Het parket besliste dan ook om S.V. in het kader van een eventuele herroeping van haar voorwaarden meteen te laten opsluiten in de gevangenis. Op 5 augustus komt ze al voor de correctionele rechtbank. Het is aan de rechter om dan te beslissen of de voorwaarden van de vrouw effectief worden ingetrokken.