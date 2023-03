Yara stoot door naar nationale finale Junior Journalist: “Mijn lokale held is mijn eigen zus”

“Zo jammer dat mama overleed net voor de opening van mijn zaak”: Florence start schoon­heids­in­sti­tuut ‘Go with the Flo’

“Mama was zo trots op mijn zaak. Van de roze tinten aan de muur tot de handgeblazen lampen, ik heb haar overal bij betrokken.” Het is met een dubbel gevoel dat Florence Werbrouck (25) volgend weekend haar schoonheidsinstituut ‘Go with the Flo’ opent in Koekelare. Haar mama Sabine van Paemel (58) overleed na een moedige strijd tegen kanker. En toch twijfelde Florence niet om de geplande opening te laten doorgaan.