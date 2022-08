Wielertoeristen krijgen het aan de stok met ongeduldige chauffeur langs de Ijzerdijk

Middelkerke Nieuwe uitbater van tijdelijk Casino in Middelker­ke opent met feestelij­ke driedaagse: “Naast spelbele­ving kan je ook heerlijk dineren”

Sinds 1 juli 2022 is de Franse groep Partouche de nieuwe uitbater van Casino Middelkerke. En dat is goed nieuws voor al wie graag een gokje waagt. Zolang het nieuwe casinogebouw niet af is, huist de speelzaal in het Acropolis Hotel, waar de nieuwe concessiehouder de speelzaal in recordtempo een complete make-over gaf. Dit weekend vieren ze de opening met een feestelijke driedaagse.

18 augustus