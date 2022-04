Wegpiraat die koppel veertigers kilometerslang achtervolgde, blijft langer in de cel: “Hij had zeker niet de bedoeling die mensen aan te rijden”

De feiten dateren van vorige donderdagnacht. Diksmuideling S.G. (45) en z’n vrouw L.V. (41) reden kort na middernacht met hun Peugeot naar huis in de Oostendestraat, toen ze ter hoogte van de vluchtheuvel aan het voetbalveld van Keiem ingehaald werden door een Seat. De bestuurder zou tijdens z’n inhaalmanoeuvre liefst 150 kilometer per uur gereden hebben, terwijl je op die plek maar 70 mag. S.G. flikkerde met z’n lichten om de dolleman aan te manen wat trager te rijden, maar die ging daarop compleet over de rooie.

De wegpiraat ging vol in de remmen, waarop het koppel maar nipt een aanrijding kon vermijden. Wat volgde was een waanzinnige rit van enkele kilometers lang. De dolle bestuurder ging meermaals in de remmen om nadien weer snel op te trekken. De slachtoffers beslisten op een bepaald moment om te keren, maar hun belager bleef hen maar achtervolgen. Uiteindelijk plaatste hij z’n wagen zelfs dwars over de rijbaan. Het koppel kon ternauwernood ontsnappen over het fietspad, maar konden een aanrijding naar eigen zeggen niet meer vermijden.

De wegpiraat kon uiteindelijk geklist worden door de politie en uit onderzoek bleek al snel dat hij alles zelf filmde met zijn dashcam.

Maand langer in de cel

J.A. werd aangehouden op verdenking van poging doodslag en verscheen woensdagochtend een eerste keer voor de raadkamer in Veurne. Hij vroeg de vrijlating, maar daar ging de raadkamer niet op in. Er is nu een verkeersdeskundige aangesteld om de aanrijding verder te onderzoeken. “Met de kwalificatie poging doodslag gaan we niet akkoord”, stelt zijn advocaat. “Mijn cliënt blijft erbij dat hij niet de bedoeling had die mensen aan te rijden. Volgens ons gaat het om een onbewuste aanrijding. Hij is zeker ook geen grote crimineel. De man beschikt nog over een blanco strafblad. Dat hij foutief reageerde, staat uiteraard wel buiten alle discussie.”