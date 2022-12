WEERBERICHT. Temperatuur gaat omhoog in Diksmuide

Westhoek/Brugge “IJzer- en Handzame­val­lei als kli­maatspons van de Westhoek”: 5 miljoen euro subsidie voor West-Vlaams Wa­ter-Land-Schap

Het project Water-Land-Schap kan rekenen op 5 miljoen euro Vlaams en West-Vlaams geld. De bedoeling is om extra water op te slaan in het landschap als antwoord op de droogte. Er liggen projecten op tafel in de IJzer- en Handzamevallei, maar ook in de regio Brugge.

15 december