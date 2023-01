WEERBERICHT. Na dagen met veel wind wordt dit het weer in Diksmuide

Veurne Volvo die in vier minuten werd gestolen van oprit in Veurne teruggevon­den in Brussel

De Volvo XC90 die maandagnacht werd gestolen op een oprit in Veurne, is teruggevonden in Brussel. De dieven stalen de wagen in amper vier minuten tijd zonder sleutels. Al snel werd de wagen gesignaleerd in Brussel, waar de wagen uiteindelijk ook werd teruggevonden.

