WEERBERICHT. Heldere ochtend in Diksmuide

Kust Nieuwe fo­to-expositie langs de kust toont ‘adembene­men­de plekken’

Met een nieuwe unieke foto-expositie ‘Adembenemende plekken’ langs de hele kustlijn zetten Westtoer en de tien kustgemeenten ook in 2023 de schoonheid van de Kust in de kijker. De expositie toont een selectie uit het werk van 47 fotografen uit de kustregio. De 63 foto’s zijn te bewonderen bij 43 tramhaltes, 14 kustondernemers en op zes locaties in Noord-Frankrijk. “Het is de langste expo van Europa”, zegt Sabien Lahaye-Battheu, gedeputeerde en voorzitter Westtoer. Westtoer pakt in het najaar ook uit met een nieuwe campagne ‘Zee van Smaak’.